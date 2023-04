Incidente a Tivoli, ciclista travolto da un pirata della strada: trasporto d’urgenza in codice rosso (Di sabato 1 aprile 2023) Tivoli. Questa mattina, sabato 1 aprile 2023, si è verificato un drammatico Incidente che ha rischiato di finire in tragedia: un ciclista è stato completamente travolto da un’auto mentre percorreva via Tiburtina, al km 28,300, in località Villa Adriana. Le condizioni della vittima non sono delle migliori: è stato necessario il trasporto in eliambulanza per poterlo trasportare velocemente in ospedale. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, infatti, si sono subito resi conto che le sue condizioni erano abbastanza gravi. Ecco il dettaglio di quello che è successo nelle scorse ore di oggi. Tivoli, perde il controllo dell’auto e si schianta contro le auto in sosta, ribaltandosi: morto 61enne Incidente a Tivoli: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023). Questa mattina, sabato 1 aprile 2023, si è verificato un drammaticoche ha rischiato di finire in tragedia: unè stato completamenteda un’auto mentre percorreva via Tiburtina, al km 28,300, in località Villa Adriana. Le condizionivittima non sono delle migliori: è stato necessario ilin eliambulanza per poterlo trasportare velocemente in ospedale. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, infatti, si sono subito resi conto che le sue condizioni erano abbastanza gravi. Ecco il dettaglio di quello che è successo nelle scorse ore di oggi., perde il controllo dell’auto e si schianta contro le auto in sosta, ribaltandosi: morto 61enne: ...

