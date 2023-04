“Inaccettabili”. Il Pd chiede le dimissioni di La Russa per nascondere le difficoltà nei sondaggi (Di sabato 1 aprile 2023) Di nuovo, il mantra. Un Pd solcato dai mal di pancia post congressuali ritrova, nelle reazioni alle parole di Ignazio La Russa sulla strage di via Rasella, il concime per rinverdire il suo mantra. L'antifascismo ideologico contemporaneo, che continua ad essere l'ossatura principale del più grande partito della sinistra. E si scomoda addirittura la segretaria, Elly Schlein, che definisce «indecenti, Inaccettabili per il ruolo che ricopre» le dichiarazioni della Seconda Carica dello Stato. E aggiunge: «Vogliono riscrivere la storia, non dobbiamo permetterlo». Chiara Braga, capogruppo alla Camera, attacca: «Ignoranza dei fatti o provocazione politica, le parole di La Russa sono un'offesa alla nostra storia, quella da cui è nata la democrazia. A pochi giorni dal 25 aprile risultano ancora più intollerabili da parte della seconda carica ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) Di nuovo, il mantra. Un Pd solcato dai mal di pancia post congressuali ritrova, nelle reazioni alle parole di Ignazio Lasulla strage di via Rasella, il concime per rinverdire il suo mantra. L'antifascismo ideologico contemporaneo, che continua ad essere l'ossatura principale del più grande partito della sinistra. E si scomoda addirittura la segretaria, Elly Schlein, che definisce «indecenti,per il ruolo che ricopre» le dichiarazioni della Seconda Carica dello Stato. E aggiunge: «Vogliono riscrivere la storia, non dobbiamo permetterlo». Chiara Braga, capogruppo alla Camera, attacca: «Ignoranza dei fatti o provocazione politica, le parole di Lasono un'offesa alla nostra storia, quella da cui è nata la democrazia. A pochi giorni dal 25 aprile risultano ancora più intollerabili da parte della seconda carica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #ViaRasella, il #Pd chiede le dimissioni di Ignazio #LaRussa: “Parole inaccettabili” #schlein #1aprile… - FilippoSal59942 : Fare come in Grecia......Emergenza migranti, Salvini chiede aiuto all'Europa: numeri inaccettabili… - bozzochet : @N_Tomassetti Frontiers mi ha fatto delle richieste inaccettabili, come Reviewer (e non parlo solo della tempistica… - Pietro36895199 : RT @tempoweb: 'Numeri inaccettabili'. #Migranti, #Salvini chiede aiuto all'#Europa #25marzo - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Numeri inaccettabili'. #Migranti, #Salvini chiede aiuto all'#Europa #25marzo -