In Gazzetta decreto del Mef con interventi Pnrr finanziati con Fondo opere indifferibili (Di sabato 1 aprile 2023) Il Mef riferisce ancora che nella Gazzetta ufficiale è inoltre stato pubblicato il decreto del 2 marzo 2023 con le risorse definitivamente assegnate dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ... Leggi su money (Di sabato 1 aprile 2023) Il Mef riferisce ancora che nellaufficiale è inoltre stato pubblicato ildel 2 marzo 2023 con le risorse definitivamente assegnate dalper l'avvio delle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Via libera al Decreto per il Ponte sullo Stretto. 'Una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mond… - ultimora_pol : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero degli Esteri, firmato da #Tajani, che inserisce nella lis… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Al via i nuovi incentivi contenuti nel decreto bollette appena approdato sulla Gazzetta ufficiale per provare a trattenere… - cinzia_pietro : RT @P_M_1960: Il decreto sul ponte dello stretto di Messina è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Salvini dice… - AlexisBresil : RT @P_M_1960: Il decreto sul ponte dello stretto di Messina è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Salvini dice… -