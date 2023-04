In 25 minuti il Bayern di Tuchel segna tre gol al Dortmund, il primo è da comiche (VIDEO) (Di sabato 1 aprile 2023) È durata al massimo venticinque minuti la nostalgia per Julian Nagelsmann l’ex allenatore che il Bayern Monaco ha esonerato a sorpreso durante la sosta per le Nazionali. È stata un’ottima decisione, quella presa dal club bavarese, almeno a giudicare dalla prima mezz’ora del Bayern contro il Borussia Dortmund squadra che fino a questo pomeriggio era primo in classifica. Il Bayern di Thomas Tuchel ha segnato tre gol nei primi 24 minuti. Il primo grazie a un liscio clamoroso del portiere del Dortmund Kobel che ha ciccato un pallone innocuo e lo ha ciccato come nemmeno nelle partite tra bambini. E ha anche toccato il pallone: il tabellino assegna a lui l’autorete. Forse sotto shock per la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) È durata al massimo venticinquela nostalgia per Julian Nagelsmann l’ex allenatore che ilMonaco ha esonerato a sorpreso durante la sosta per le Nazionali. È stata un’ottima decisione, quella presa dal club bavarese, almeno a giudicare dalla prima mezz’ora delcontro il Borussiasquadra che fino a questo pomeriggio erain classifica. Ildi Thomashato tre gol nei primi 24. Ilgrazie a un liscio clamoroso del portiere delKobel che ha ciccato un pallone innocuo e lo ha ciccato come nemmeno nelle partite tra bambini. E ha anche toccato il pallone: il tabellino asa lui l’autorete. Forse sotto shock per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Brainwashed91 : La morte, le tasse e il BVB che dopo trenta minuti contro il Bayern è già sotto 3-0 / 4-1 / 2-0 etc etc. Mentalità. - napolista : In 25 minuti il Bayern di Tuchel segna tre gol al Dortmund, il primo è da comiche (VIDEO) Se mai fosse esistita, è… - Gaetano9410 : Bayern Dortmund, 3-0 dei bavaresi nei primi 25 minuti… Poi ci siamo noi interisti, costretti a vedere ancora Correa… - giuseppeJ1306 : Mi so detto 'mi guardo il secondo tempo di Bayern e Borussia perché non riesco a vedere il primo' scopro il risulta… - ThomasTomassini : 24 minuti ed è già notte fonda per il #BorussiaDortmund. #Bayern avanti 3-0 ???? Pomeriggio da dimenticare per il po… -