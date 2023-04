In 15 mila all’Open Day del Politecnico di Milano (Di sabato 1 aprile 2023) milaNO (ITALPRESS) – Il Politecnico di milano ha aperto le sue porte per l’Open Day, la tradizionale giornata di orientamento per i ragazzi che frequenteranno l’ateneo in futuro. Secondo le stime, oltre 15mila giovani hanno affollato lo storico Campus Leonardo, dove hanno incontrato i professori, visitato i più importanti e innovativi laboratori del Politecnico, si sono confrontati con gli studenti delle associazioni studentesche e hanno potuto frequentare dei seminari. La giornata è il culmine di oltre 2 settimane durante le quali sono stati presentati on line i corsi di studio di laurea e laurea magistrale. Le proposte dell’ateneo milanese toccano moltissimi temi, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale delle città.La nuova rettrice, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023)NO (ITALPRESS) – Ildino ha aperto le sue porte per l’Open Day, la tradizionale giornata di orientamento per i ragazzi che frequenteranno l’ateneo in futuro. Secondo le stime, oltre 15giovani hanno affollato lo storico Campus Leonardo, dove hanno incontrato i professori, visitato i più importanti e innovativi laboratori del, si sono confrontati con gli studenti delle associazioni studentesche e hanno potuto frequentare dei seminari. La giornata è il culmine di oltre 2 settimane durante le quali sono stati presentati on line i corsi di studio di laurea e laurea magistrale. Le proposte dell’ateneonese toccano moltissimi temi, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale delle città.La nuova rettrice, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlModeratoreWeb : In 15 mila all’Open Day del Politecnico di Milano - - nestquotidiano : In 15 mila all’Open Day del Politecnico di Milano - Italpress : In 15 mila all’Open Day del Politecnico di Milano - ItaliaNotizie24 : In 15 mila all’Open Day del Politecnico di Milano - restoalsud : #territorio #sud #lavoro In 15 mila all’Open Day del Politecnico di Milano - -