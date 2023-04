Impruneta | Riccardo Lazzerini candidato sindaco dal centrosinistra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzChianti : IMPRUNETA - Candidati sindaco a Impruneta: oggi il Pd dovrebbe sciogliere i nodi. Sarà probabilmente Riccardo Lazze… -

PELAGOBianchini " U. P. D. BALDACCIO BRUNI Rudy Luchetti - VIRTUS MAREMMA Thimesha Abawalage - A. S. D.TAVARNUZZE Thomas Barry Sophie - A. S. D. SPARTACO BANTI BARBERINO Tommaso ...Al suo fianco, peraltro, è arrivato in qualità di vice allenatoreRiccardini, storico ex ...in campo i mini cestisti gialloblu insieme ai pari età di Olimpia Legnaia e Basket, che ...PELAGOBianchini " U. P. D. BALDACCIO BRUNI Rudy Luchetti - VIRTUS MAREMMA Thimesha Abawalage - A. S. D.TAVARNUZZE Thomas Barry Sophie - A. S. D. SPARTACO BANTI BARBERINO Tommaso ...

Elezioni Impruneta, Riccardo Lazzerini candidato del centrosinistra gonews

Dopo l’assemblea degli iscritti al Pd, Riccardo Lazzerini è stato indicato come candidato sindaco del centrosinistra per Impruneta (Firenze). E’ quanto annunciato in una nota del Pd di ...L’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Impruneta si è riunita ieri alla casa del popolo di Tavarnuzze per la conclusione del percorso di ...