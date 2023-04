Iliad, la Fibra ottica da non perdere: queste le offerte per tutti (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Iliad rilancia la sua proposta commerciale e non si concentra soltanto sul campo della telefonia mobile. Il provider francese, in questo mese di marzo, dopo aver riportato in auge la sua migliore promozione, ovvero la Giga 150, prevede interessanti iniziative anche per tutti coloro che desiderano scegliere la telefonia fissa ed in particolare la Fibra ottica. Iliad, la migliore occasione Fibra ottica per la primavera Già da un anno, oramai, il gestore transalpino mette sul piatto una proposta per la telefonia fissa che coniuga la massima convenienza in termini di consumi con i prezzi più bassi del mercato. La promozione da non perdere sotto questo punto di vista resta la Iliad Box. I clienti che vanno ad attivare ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroidrilancia la sua proposta commerciale e non si concentra soltanto sul campo della telefonia mobile. Il provider francese, in questo mese di marzo, dopo aver riportato in auge la sua migliore promozione, ovvero la Giga 150, prevede interessanti iniziative anche percoloro che desiderano scegliere la telefonia fissa ed in particolare la, la migliore occasioneper la primavera Già da un anno, oramai, il gestore transalpino mette sul piatto una proposta per la telefonia fissa che coniuga la massima convenienza in termini di consumi con i prezzi più bassi del mercato. La promozione da nonsotto questo punto di vista resta laBox. I clienti che vanno ad attivare ...

