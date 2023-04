«Il successo è bello, ma non è il fine», sostiene l'attrice, una delle protagoniste della serie The Good Mothers, in arrivo su Disney+, premiata a Berlino (Di sabato 1 aprile 2023) Che cosa fa di una madre una buona madre? Amare i figli, occuparsene e preoccuparsi per il loro futuro, certo. Ma non solo e non necessariamente. «Una buona madre è anche una donna che prende decisioni per la propria libertà individuale», sostiene Valentina Bellè, 30 anni. «Partire dall’amore per sé stessi può essere d’esempio, per un bambino o una bambina, più che annullarsi per loro. Ma il vero obiettivo non è quello; è pensare alla propria coscienza».Una tesi controcorrente, della quale discutiamo durante il nostro incontro in un bar a Villa Borghese, a Roma. L’occasione è l’atteso arrivo in tv (il 5 aprile su Disney+) di The Good Mothers, che qualche settimana fa ha vinto la prima prestigiosa edizione del Berlinale series Award al Festival internazionale del cinema ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 aprile 2023) Che cosa fa di una madre una buona madre? Amare i figli, occuparsene e preoccuparsi per il loro futuro, certo. Ma non solo e non necessariamente. «Una buona madre è anche una donna che prende decisioni per la propria libertà individuale»,Valentina Bellè, 30 anni. «Partire dall’amore per sé stessi può essere d’esempio, per un bambino o una bambina, più che annullarsi per loro. Ma il vero obiettivo non è quello; è pensare alla propria coscienza».Una tesi controcorrente,quale discutiamo durante il nostro incontro in un bar a Villa Borghese, a Roma. L’occasione è l’attesoin tv (il 5 aprile su) di The, che qualche settimana fa ha vinto la prima prestigiosa edizione del Berlinales Award al Festival internazionale del cinema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tisannina : @addictedtou__ Mi chiedo cosa sia successo di bello tra il 5 e il 10 - Lollo0202 : RT @stevevicrn: @massimozampini la domanda è se fosse successo in Germania o in Inghilterra la juve esisterebbe ancora? No! sempre bello r… - GiordanoCog : @MarcoFattorini @mstyslav9 Più passa il tempo e più riscuoti successo.bravo. un consiglio togli quella foto,a parte… - uolftreno : Io sto guardando la G0ggi ? cosa ti è successo di bello in questi due giorni? — Niente solo impegni e tanti casini… - Marta_Francesca : Vabbe passiamo oltre non è successo niente di grave. Bebecita che combina di bello? #oriele -