Il Sole ci ha travolto con un brillamento di grado X | il più potente mai visto

(Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Unsolare ha colpito la Terra martedì, travolgendoci con raggi X e radiazioni ultraviolette alla velocità della luce. E’ stato classificato come un bagliore di “classe X“, il tipo più, e ha causato un blackout radio per circa un’ora sul lato diurno della Terra, in alcune parti del sud-est asiatico, in Australia e in Nuova Zelanda. Questo perché l’estrema radiazione solare ha ionizzato parti dell’atmosfera superiore del nostro pianeta, degradando le onde radio ad alta frequenza che viaggiano lì. Questa eruzione è solo una delle tante, che hanno fatto apparire l’aurora boreale nei cieli fino all’Arizona. Questo evento potrebbe essere un precursore di un’attività solare ancora maggiore nei prossimi giorni. Non è la prima volta che succede Ilha già prodotto tre brillamenti ...