Il sindaco di Savona sfida il governo reazionario: iscrive all'anagrafe il figlio di due donne (Di sabato 1 aprile 2023) Disobbedienza civile contro uno stato oscurantista che vuole riportare l'iItalia nelle segrete dell'oscurantismo: il sindaco di Savona, Marco Russo, ha iscritto all'anagrafe il figlio di due donne: un ... Leggi su globalist (Di sabato 1 aprile 2023) Disobbedienza civile contro uno stato oscurantista che vuole riportare l'iItalia nelle segrete dell'oscurantismo: ildi, Marco Russo, ha iscritto all'ildi due: un ...

