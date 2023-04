Il sabato da bibliotecari dei ragazzi con fragilità dell’Asd San Paolo in Bianco

Leggi su bergamonews

(Di sabato 1 aprile 2023) Bergamo. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che ricorre domenica 2 aprile, prende il via dao inCoop”, un’iniziativa che rientra nel progetto “La lettura come cura” realizzato dagli SBU di Bergamo e Brescia per la Capitale della Cultura 2023, e che vede protagonisti l’ASD Sanin, Cooperativa Ser.e.Na. e Coop Lombardia già attivi insieme su altre progettualità in corso. Nello specifico, il progetto prevede una “squadra” composta da una o due persone condell’associazione, da un assistente educatore professionale della cooperativa ed eventualmente da un volontario BergamoXBergamo, recarsi tutti i sabati dalle 9.30 alle 11.30 presso il punto vendita di Coop Lombardia di Via Autostrada per offrire ai cittadini la possibilità ...