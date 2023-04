Il Ritorno di Casanova, prove di senilità e saggezza per Gabriele Salvatores (Di sabato 1 aprile 2023) Con una facile battuta si potrebbe dire che con Il Ritorno di Casanova Gabriele Salvatores ha fatto un film felliniano che tiene insieme 8½ e Il Casanova, come due ingredienti impiegati nelle medesime quantità. In realtà poi il maestro di Rimini resta più una suggestione che una linea autenticamente perseguita. Perché quel che manca di Fellini è la messa in discussione della forma cinematografica, che nell’autoriflessione del cinema sul cinema di 8½ conduce allo sfrangiamento della narrazione, traducendosi l’impotenza dell’autore nell’impotenza del racconto, che s’incaglia a ogni passo e digerisce accumulandoli materiali eterogenei, autobiografici, fantastici, onirici. Mentre Il Casanova è una specie di trionfo della morte, lugubre e disfatto anche sotto il piano visivo, “un film ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Con una facile battuta si potrebbe dire che con Ildiha fatto un film felliniano che tiene insieme 8½ e Il, come due ingredienti impiegati nelle medesime quantità. In realtà poi il maestro di Rimini resta più una suggestione che una linea autenticamente perseguita. Perché quel che manca di Fellini è la messa in discussione della forma cinematografica, che nell’autoriflessione del cinema sul cinema di 8½ conduce allo sfrangiamento della narrazione, traducendosi l’impotenza dell’autore nell’impotenza del racconto, che s’incaglia a ogni passo e digerisce accumulandoli materiali eterogenei, autobiografici, fantastici, onirici. Mentre Ilè una specie di trionfo della morte, lugubre e disfatto anche sotto il piano visivo, “un film ...

