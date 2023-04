Il reale motivo della permanenza di Alex Sandro: fa riflettere (Di sabato 1 aprile 2023) La Juventus, nella prossima stagione, potrà contare ancora su Alex Sandro; il motivo della permanenza a Torino del brasiliano è incredibile. Tra i giocatori sui quali la Juventus potrà contare, nel corso della prossima stagione, sarà Alex Sandro; il brasiliano sembrava ad un passo dalla cessione ma, alla fine, si è deciso per una permanenza nella Torino bianconera. Alex Sandro (LaPresse)Una decisione semplicemente clamorosa considerando come il rapporto tra giocatore e tifosi non sembrava essere dei migliori; la svolta definitiva è arrivata in questa stagione con Alex Sandro diventato punto fermo della rosa bianconera. Il reale ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 aprile 2023) La Juventus, nella prossima stagione, potrà contare ancora su; ila Torino del brasiliano è incredibile. Tra i giocatori sui quali la Juventus potrà contare, nel corsoprossima stagione, sarà; il brasiliano sembrava ad un passo dalla cessione ma, alla fine, si è deciso per unanella Torino bianconera.(LaPresse)Una decisione semplicemente clamorosa considerando come il rapporto tra giocatore e tifosi non sembrava essere dei migliori; la svolta definitiva è arrivata in questa stagione condiventato punto fermorosa bianconera. Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierlu1926 : @SpudFNVPN spud ma qual è il motivo reale per il quale non si può più portare niente? sembra un dispetto ormai - dan2cil : RT @imballoionico: Ma mi date un buon motivo REALE per comprare un’auto elettrica? 1) Non inquina di meno (l’energia da dove pensate che ar… - ManuNap : @l_honestly Assolutamente d’accordo con te. Ma questo “sciopero”, se questo è il reale motivo, è uguale al marito c… - fabius10scudi : @LadyShaker84 @amduec1 @lameduck1960 Sarebbe consistente con il fatto che gli hanno somministrato un antibiotico. P… - Eldalastbnleast : @AuroraB67319288 Secondo me invece la scena dello schiaffo é reale purtroppo. È il punto più basso che hanno toccat… -