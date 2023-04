"Il presidenzialismo è una delle prossime riforme". L'annuncio di Meloni (Di sabato 1 aprile 2023) Il presidenzialismo "è un altro impegno che ci prendiamo, è una delle prossime riforme che vareremo", le parole di Giorgia Meloni intervenendo alla chiusura della campagna elettorale di Fedriga. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Il"è un altro impegno che ci prendiamo, è unache vareremo", le parole di Giorgiaintervenendo alla chiusura della campagna elettorale di Fedriga. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camillo_tarocci : Chi detta l'indirizzo politico in una Repubblica parlamentare? Ma ovvio, Sua Altezza Presidenzialissima in assenza… - ErmannoKilgore : Altra inutilità assoluta, tanto per non pensare ai problemi reali del Paese, basta mettere la sfiducia costruttiva… - laramps : @senzasinistra Il gesto simbolico c’è stato, come ti sottolineavo una dozzina di tw orsono. Poi, se uno vuole un pr… - e_cavagna : Meloni: Presidenzialismo una delle prossime riforme - La7 - ebonalbe : @lucioalessio Con le vergognose valutazioni del presidente La Russa sulla Resistenza si tenta di riscrivere la stor… -