Il Premio “Stefania Sberna” ad Alessio Castellini

(Di sabato 1 aprile 2023) Domenica 2 aprile al “Massimino”, prima del fischio d’inizio di Catania-Lamezia Terme, il difensore rossazzurroriceverà il” dai familiari dell’indimenticabile giornalista e speaker, prematuramente scomparsa due anni fa. “Saremo lieti di consegnare la targa al nostro numero 27 – spiega Giulia La Spina, figlia di– insieme al vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella. Abbiamo sceltoperché al talento abbina una sincera passione e perché nell’arco della stagione ha dato un esempio di grande correttezza, valori molto importanti per mia madre. Ringraziamo il Catania per la disponibilità”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... C1946d : Va ad Alessio Castellini il “Premio Stefania Sberna” #newscatania - QdSit : Catania, ad Alessio Castellini il “Premio Stefania Sberna” - DebitOfBankster : @tex75 @Stefania_67 Hanno dato il premio IGNOBEL a un criminale GUERRAFONDAIO come BARAKKA OBAMA ! Quando vedo BAR… - ccataniacom : ???? A Castellini il ''Premio Stefania Sberna'' #cataniassd #calciocataniacom #catania - CataniaSSD : ???? Ad Alessio Castellini il “Premio Stefania Sberna” Read more ???? -

Ad Alessio Castellini, giovane difensore del Catania SSD, sarà assegnato il 'Sberna'. Domenica 2 aprile alle stadio 'Angelo Massimino' prima del fischio d'inizio del match Catania - Lamezia Terme il giocatore riceverà il riconoscimento dai familiari dell'...Domenica 2 aprile al "Massimino", prima del fischio d'inizio di Catania - Lamezia Terme, il difensore rossazzurro Alessio Castellini riceverà ilSberna" dai familiari dell'indimenticabile giornalista e speaker, prematuramente scomparsa due anni fa. "Saremo lieti di consegnare la targa al nostro numero 27 spiega Giulia La ...Donne capaci di scegliere e definire il proprio futuro" è la motivazione delassegnato aBosio. Fiorella Avalle Nemolis

Catania, ad Alessio Castellini il “Premio Stefania Sberna” Quotidiano di Sicilia

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Lamezia Terme, in programma domani alle 15.00 allo ...Come ogni anno, la creativa città di Tolfa (Roma) moltiplica le opportunità di promozione per il panorama letterario italiano della giallistica: il Festival Tolfa Gialli&Noir ha pubblicato sul sito ww ...