Il Ponte sullo Stretto costerà la metà del Reddito di cittadinanza (Di sabato 1 aprile 2023) Il Ponte sullo Stretto costerà meno della metà di quello che ha dovuto sborsare lo Stato, in quasi quattro anni, per il Reddito di cittadinanza. Con la differenza che l'investimento per collegare Calabria e Sicilia avrà benefici enormi per tutto il Paese. I dati arrivano dal ministero dei Trasporti che ha annunciato il via libera del decreto Ponte da parte del Quirinale (ora, quindi, il testo - approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo - aspetta solo di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Il Mit in una nota spiega che si tratta di «una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green: il Ponte permetterà una drastica riduzione dell'inquinamento da Co2 e un calo ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) Ilmeno delladi quello che ha dovuto sborsare lo Stato, in quasi quattro anni, per ildi. Con la differenza che l'investimento per collegare Calabria e Sicilia avrà benefici enormi per tutto il Paese. I dati arrivano dal ministero dei Trasporti che ha annunciato il via libera del decretoda parte del Quirinale (ora, quindi, il testo - approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo - aspetta solo di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Il Mit in una nota spiega che si tratta di «una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green: ilpermetterà una drastica riduzione dell'inquinamento da Co2 e un calo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Bollinato il decreto Ponte sullo Stretto di Messina: costo stimato in 10 miliardi @ultimora_pol - Corriere : Ponte sullo Stretto, costerà 10 miliardi: via libera al decreto: strade e ferrovie, ecco come sarà - Agenzia_Ansa : Via libera al Decreto per il Ponte sullo Stretto. 'Una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mond… - tempoweb : Il #PontesulloStretto costerà la metà del #Redditodicittadinanza: 10 miliardi di budget #salvini #1aprile… - MauroCapozza : RT @BTiddia: @erretti42 Dobbiamo ringraziare anche il nostro capo supremo....che oltretutto ah firmato x il Ponte sullo stretto una priorit… -

Ponte sullo Stretto, costerà 10 miliardi: Mattarella firma il decreto Corriere della Sera Ponte sullo Stretto, Salvini: "Decreto bollinato, costo stimato in 10 miliardi" Segui Tag24 anche sui social Ponte sullo Stretto ecco il costo dell'opera. C'è il via libera al decreto Ponte sullo stretto, gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, rende noto il Mit, " ...