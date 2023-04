Il plumcake di Paola | facilissimo e con un trucchetto impensabile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 aprile 2023) Ildiè semplicemente grandioso! Ma facciamo un passo indietro ed analizziamo l’etimologia del termine. La traduzione italiana è bizzarra: la parola ha origini tedesche, in origine per esteso si chiamava Pflaumenkuchen, ovvero torta alle prugne! Eppure, oggi, di questo frutto al suo interno non c’è traccia. Di forma rettangolare è composta da pasta frolla. Nacque in Germania e si diffuse in seguito nei Paesi anglosassoni. Alcune teorie sostengono che, anticamente, fosse un piatto a base di carne cotta nel vino, condita con prugne e spezie e trasformato in dolce nell’epoca vittoriana. Con il passare del tempo, la ricetta fu rielaborata. La frutta impiegata venne poco a poco sostituita da uvetta e canditi. Al giorno d’oggi ne possiamo gustare innumerevoli tipi, da quello allo yogurt, al variegato al cioccolato, al caffè, farcito con varie ...