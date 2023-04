Il piano del medico Carlo Vicentini dietro la strage della sua famiglia: gli spari quando erano tutti a letto e la fuga della figlia (Di sabato 1 aprile 2023) Un gesto premeditato. Sarebbe questa l’ipotesi degli inquirenti sulla strage familiare messa in atto dall’urologo Carlo Vicentini che due notti fa ha deciso di uccidere tutta la sua famiglia a L’Aquila. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il 70enne, ex primario e docente universitario, avrebbe aspettato che i suoi cari andassero a letto prima di uccidere con una pistola la moglie Carla di 63 anni, i due figli Massimo di 43 e Alessandra di 36, e poi suicidarsi con una pistola P38 regolarmente denunciata per via della grande passione per la caccia. Gli omicidi-suicidio, avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì, sarebbero arrivati al culmine di un lungo periodo di depressione che avrebbe spinto Vicentini, secondo gli inquirenti, a ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Un gesto premeditato. Sarebbe questa l’ipotesi degli inquirenti sullafamiliare messa in atto dall’urologoche due notti fa ha deciso di uccidere tutta la suaa L’Aquila. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il 70enne, ex primario e docente universitario, avrebbe aspettato che i suoi cari andassero aprima di uccidere con una pistola la moglie Carla di 63 anni, i due figli Massimo di 43 e Alessandra di 36, e poi suicidarsi con una pistola P38 regolarmente denunciata per viagrande passione per la caccia. Gli omicidi-suicidio, avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì, sarebbero arrivati al culmine di un lungo periodo di depressione che avrebbe spinto, secondo gli inquirenti, a ...

