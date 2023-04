Il peggioramento del figlio, le frasi farneticanti, i lutti: chi era Carlo Vicentini e perché ha ucciso la sua famiglia (Di sabato 1 aprile 2023) Carlo Vicentini, urologo 70enne, ex primario, docente universitario, professionista impeccabile, due notti fa ha deciso di uccidere tutta la sua famiglia. La moglie Carla di 63 anni, ex impiegata all’Asl dell’Aquila, i due figli Massimo di 43 e Alessandra di 36, nutrizionista all’ospedale di Teramo. Poi si è tolto la vita. Secondo la prima ricostruzione l’omicidio è avvenuto in mattinata. E l’uomo avrebbe lasciato un biglietto con frasi farneticanti per spiegare il gesto. Alla base in primo luogo la condizione, grave, del figlio Massimo. Malato di una dna distrofia progressivamente invalidante che lo costringeva sulla sedia a rotelle, con l’ausilio di un respiratore e tutto il corollario della complessa assistenza necessaria. Nonostante questo Massimo conduceva, soprattutto grazie ai ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023), urologo 70enne, ex primario, docente universitario, professionista impeccabile, due notti fa ha deciso di uccidere tutta la sua. La moglie Carla di 63 anni, ex impiegata all’Asl dell’Aquila, i due figli Massimo di 43 e Alessandra di 36, nutrizionista all’ospedale di Teramo. Poi si è tolto la vita. Secondo la prima ricostruzione l’omicidio è avvenuto in mattinata. E l’uomo avrebbe lasciato un biglietto conper spiegare il gesto. Alla base in primo luogo la condizione, grave, delMassimo. Malato di una dna distrofia progressivamente invalidante che lo costringeva sulla sedia a rotelle, con l’ausilio di un respiratore e tutto il corollario della complessa assistenza necessaria. Nonostante questo Massimo conduceva, soprattutto grazie ai ...

