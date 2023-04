Il Paradiso delle Signore, spoiler: Marco rompe con Stefania, Gemma spera? (Di sabato 1 aprile 2023) Marco di Sant'Erasmo tornerà a destabilizzare la vita di Gemma Zanatta, come si evince dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore. La ragazza, di recente, ha scoperto di essere incinta e ha deciso di accettare la proposta di Ezio e Veronica. Questi ultimi si sono offerti di fare da genitori al bambino per non compromettere il futuro di Gemma e lei ha accettato per non diventare una ragazza madre. Tuttavia, a cambiare il destino della Venere ci ha pensato Roberto Landi che le ha chiesto inaspettatamente di sposarlo. Il braccio destro di Vittorio Conti, in particolare, ha bisogno di sbloccare l'eredità che un suo caro zio gli ha lasciato a patto che sposi una bella ragazza. Roberto, inoltre, sposando Gemma, non solo potrà continuare a frequentare Mario ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 aprile 2023)di Sant'Erasmo tornerà a destabilizzare la vita diZanatta, come si evince daglide Il. La ragazza, di recente, ha scoperto di essere incinta e ha deciso di accettare la proposta di Ezio e Veronica. Questi ultimi si sono offerti di fare da genitori al bambino per non compromettere il futuro die lei ha accettato per non diventare una ragazza madre. Tuttavia, a cambiare il destino della Venere ci ha pensato Roberto Landi che le ha chiesto inaspettatamente di sposarlo. Il braccio destro di Vittorio Conti, in particolare, ha bisogno di sbloccare l'eredità che un suo caro zio gli ha lasciato a patto che sposi una bella ragazza. Roberto, inoltre, sposando, non solo potrà continuare a frequentare Mario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : La Colomba tradizionale delle Valli del Natisone al Paradiso dei golosi a San Pietro Così i nostri nonni festeggiav… - infoitcultura : Perché Armando è sicuro che Gloria torni al Paradiso delle Signore - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, trama della puntata del 1° Aprile - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito aggredisce Francesco - andreanicolefi2 : stanotte non potrò commentare amici, per colpa della mia tendinite, prima stavo Soffrendo per commentare il paradis… -