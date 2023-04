Il Papa sarà dimesso oggi dal Gemelli e potrà presiedere a tutti i riti della settimana santa

(Di sabato 1 aprile 2023) - Il pontefice sta meglio, dopo la bronchite infettiva e sta per tornare alla sua residenza diMarta. 'Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazionedomenica delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #PapaFrancesco sarà dimesso domani - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Gemelli . #Adnkronos - zazoomblog : Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Gemelli - #Francesco #dimesso #Gemelli - Hairlem1 : RT @SkyTG24: Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - Newsinunclick : Dopo il miglioramento delle condizioni di salute Papa Francesco, ricoverato presso l'ospedale Gemelli di Roma dopo… -

- Il pontefice sta meglio, dopo la bronchite infettiva e sta per tornare alla sua residenza di santa Marta. 'Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della domenica delle ...A spingerli verso Parigi ciun tifoso in più. 'A novembre sono diventato papà di Alessandro - rivela il campano - . Giorgia, la mia compagna, è la mia forza e con loro sono diventato molto più ...AGI -Francesco uscirà oggi dal Policlinico Gemelli di Roma e farà rientro in Vaticano . Il Pontefice, le cui condizioni di salute sono in netto miglioramentopresente domenica in Piazza San ...