Il Papa pronto a lasciare il Gemelli | rientro in Vaticano previsto in mattinata

(Di sabato 1 aprile 2023) Anche la notte scorsa è stata «tranquilla» perFrancesco al policlinico. Tutto èal nosocomio romano per le sue dimissioni e ilinper la tarda. Il dispositivo di sicurezza per proteggere il suoa Casa Santa Marta è già predisposto

I mali del, dalle dicerie alle pubbliche confessioni Francesco non ha mai fatto mistero dei suoi acciacchi, tranne che nel 2021, per un intervento alla cataratta, tenuto segreto e ...

Lo annuncia il presidente della Cei, Matteo Zuppi. In netto miglioramento le condizioni di salute del Pontefice che ha trascorso la seconda notte tranquilla in ospedale. Intanto in Vaticano si studia ...I medici che seguono Papa Francesco hanno confermato le sue dimissioni previste per oggi dal policlinico Gemelli di Roma, dopo la bronchite infettiva. «Prevediamo la sua presenza in piazza ...