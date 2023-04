Il Papa lascia l'ospedale: l'abbraccio d'amore ai genitori disperati (Di sabato 1 aprile 2023) Papa Francesco è rientrato in Vaticano. Stamattina, infatti, è stato dimesso dal "Policlinico Gemelli" dove era ricoverato da mercoledì a causa di una bronchite infettiva. Prima di lasciare l'ospedale, il Santo Padre si è fermato a chiacchierare con i giornalisti che lo aspettavano all'uscita e che gli hanno chiesto come si sentisse. "Ancora vivo", ha risposto sereno. Ha poi vissuto un momento emozionante con una coppia di Roma la cui figlia di 5 anni è morta venerdì notte all'ospedale cattolico. Serena Subania, madre di Angelica, singhiozzava mentre premeva la testa sul petto del Papa, che la teneva stretta e le sussurrava parole di conforto. Poi il rientro tra le mura di Casa Santa Marta sugellate da un tweet in cui ringrazia tutti "per la vicinanza e la preghiera" e affida "a Maria i malati, ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023)Francesco è rientrato in Vaticano. Stamattina, infatti, è stato dimesso dal "Policlinico Gemelli" dove era ricoverato da mercoledì a causa di una bronchite infettiva. Prima dire l', il Santo Padre si è fermato a chiacchierare con i giornalisti che lo aspettavano all'uscita e che gli hanno chiesto come si sentisse. "Ancora vivo", ha risposto sereno. Ha poi vissuto un momento emozionante con una coppia di Roma la cui figlia di 5 anni è morta venerdì notte all'cattolico. Serena Subania, madre di Angelica, singhiozzava mentre premeva la testa sul petto del, che la teneva stretta e le sussurrava parole di conforto. Poi il rientro tra le mura di Casa Santa Marta sugellate da un tweet in cui ringrazia tutti "per la vicinanza e la preghiera" e affida "a Maria i malati, ...

