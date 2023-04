Il Papa lascia il policlinico Gemelli | «Sono ancora vivo | non ho avuto paura»

(Di sabato 1 aprile 2023)Francesco hato ildopo il ricovero. Ieri il Vaticano aveva annunciato le dimissioni e la possibilità, per il Pontefice, di presenziare alla Settimana Santa. Jorge Bergoglio era stato ricoverato il 29 marzo per un’infezione respiratoria. L’agenzia di stampa Agi segnala che ilè sceso dall’auto e si è messo a parlare con i giornalisti. «», avrebbe detto ad alcuni di loro. E: «Non ho». Ilè andato via tra gli applausi delle persone che si erano radunate fuori l’ospedale. Successivamente la sala stampa della Santa Sede ha rito un comunicato: «La mattina di oggi, sabato 1° aprile, ...

AGI/Vista - "A domani, riposatevi", con queste parole Papa Francesco lascia il Policlinico Gemelli dopo essersi fermato a parlare con la stampa. AGI - 'Sono ancora vivo. Non ho avuto paura': Papa Francesco lascia sorridente il Gemelli di Roma e non si sottrae alle domande dei cronisti. Il Pontefice ha ricordato medici e infermieri che lavorano al Policlinico, 'sono uno spettacolo'.

Papa Francesco ha lasciato l’ospedale per far ritorno in Vaticano. “La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico ...Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli di Roma, domani sarà alla messa della Domenica delle Palme 2023. Ecco i dettagli delle dimissioni.