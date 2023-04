(Di sabato 1 aprile 2023) Anche la notte scorsa è stata «tranquilla» perFrancesco al policlinico, che hato l’ospedale per rientrare in Vaticano. Ai giornalisti ha confidato: «Sono ancora vivo, non ho

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : I medici confermano, il #Papa domani lascia il Gemelli. Nella nota rilasciata dalla @HolySeePress, il grazie di Fra… - infoitsalute : Papa Francesco lascia l’ospedale: “Sono ancora vivo, solo un malessere”, l’abbraccio con mamma che ha perso figlia - infoitsalute : Papa Francesco lascia l’ospedale Gemelli e saluta giornalisti e fedeli: “Riposatevi, a domani” - IzzoEdo : == #Papa Francesco lascia il #Gemelli: 'Come sto? Ancora vivo'. - ilfattovideo : Papa Francesco lascia l’ospedale Gemelli e saluta giornalisti e fedeli: “Riposatevi, a domani” -

Roma, 01 aprile 2023 "A domani, riposatevi", con queste paroleFrancescoil Policlinico Gemelli dopo essersi fermato a parlare con la stampa.'Sono ancora vivo. Non ho avuto paura':Francescosorridente Gemelli di Roma e non si sottrae alle domande dei cronisti. Il Pontefice ha ricordato medici e infermieri che lavorano al Policlinico, 'sono uno spettacolo'

Il Papa lascia il Gemelli: «Non ho avuto paura. Come mi disse un vecchietto: la morte l’ho vista venire» Corriere della Sera

