Il Papa lascia il Gemelli: «Io la morte l’ho vista venire. Domani celebrerò la Domenica delle Palme» (Di sabato 1 aprile 2023) Anche la notte scorsa è stata «tranquilla» per Papa Francesco al policlinico Gemelli, che ha lasciato l’ospedale per rientrare in Vaticano. Ai giornalisti ha confidato: «Sono ancora vivo, non ho avuto paura» Leggi su corriere (Di sabato 1 aprile 2023) Anche la notte scorsa è stata «tranquilla» perFrancesco al policlinico, che hato l’ospedale per rientrare in Vaticano. Ai giornalisti ha confidato: «Sono ancora vivo, non ho avuto paura»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : I medici confermano, il #Papa domani lascia il Gemelli. Nella nota rilasciata dalla @HolySeePress, il grazie di Fra… - ilfattovideo : Papa Francesco lascia l’ospedale Gemelli e saluta giornalisti e fedeli: “Riposatevi, a domani” - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: +++ ULTIMA ORA +++ Papa Francesco lascia il Gemelli e torna in Vaticano: 'Ammiro chi lavora in ospedale' Papa Francesco è s… - Radiopescara : Papa Francesco lascia il Gemelli: 'Come sto? Ancora vivo' - Virus1979C : Papa Francesco lascia il Policlinico Gemelli. 'Non ho avuto paura. Domani celebrerò la domenica delle Palme'. -