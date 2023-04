Il Papa ha lasciato l' ospedale | Come mi sento? Sono ancora vivo

(Di sabato 1 aprile 2023)Francesco è stato dimesso e hal'Gemelli per far ritorno in Vaticano. "La mattina di oggi, sabato 1° aprile,Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Il Papa ha lasciato l'ospedale. Il pontefice è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano #ANSA - repubblica : Il Papa ha lasciato l'ospedale Gemelli - notizienet : Il Papa ha lasciato il policlinico Gemelli - Prima di essere dimesso ha salutato l'equipe medica - PazzoPerDomani : RT @FrancePeloso: Stamane il papa ha lasciato il Gemelli - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? Papa Francesco ha lasciato il Gemelli: 'Come sto? Ancora vivo' ?? -

Francesco è stato dimesso e hal'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. "La mattina di oggi, sabato 1° aprile,Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. ...CITTÀ DEL VATICANO, 01 APRFrancesco è stato dimesso e hal'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. "La mattina di oggi, sabato 1° aprile,Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. ...Ilsi è diretto a Santa Maria Maggiore, dove si reca sempre nei momenti di preghiera e ringraziamento, prima di far ritorno a Santa Marta, la sua residenza in Vaticano -Francesco è uscito ...

Il Papa ha lasciato l'ospedale Agenzia ANSA

Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. 'La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa ...Dopo aver lasciato il Gemelli Papa Francesco si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove fermandosi davanti all'icona di Maria, Salus Populi Romani, ha pregato per i bambini incontrati in ...