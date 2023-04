Il Papa ha lasciato il policlinico Gemelli fra gli applausi. 'Come mi sento? Sono ancora vivo' (Di sabato 1 aprile 2023) Papa Francesco è uscito dall'ospedale Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per tre giorni, per una bronchite infettiva. Una folla tra pazienti e giornalisti lo aspettava, lui è uscito dall'auto ed ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 aprile 2023)Francesco è uscito dall'ospedaledi Roma, dove è stato ricoverato per tre giorni, per una bronchite infettiva. Una folla tra pazienti e giornalisti lo aspettava, lui è uscito dall'auto ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Il Papa ha lasciato l'ospedale. Il pontefice è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano #ANSA - repubblica : Il Papa ha lasciato l'ospedale Gemelli - News24_it : Il Papa ha lasciato il policlinico Gemelli - RSInews : Papa Francesco ha lasciato l'ospedale - Come preannunciato venerdì, Bergoglio è stato dimesso sabato mattina: 'Ho s… - silerenonpossum : ?? #PapaFrancesco in visita a S. Maria Maggiore ?? Dopo aver lasciato il Policlinico Gemelli questa mattina, Papa Fr… -

