Il Papa è uscito dall' ospedale | ai giornalisti | sono ancora vivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli. Nel lasciare il Policlinico, Papa… - RaiNews : Si ricordano tra i suoi personaggi il dottor Randazzo in “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni; il leghista padre d… - infoitsalute : Il Papa è uscito dall'ospedale, ai giornalisti - GiovaBasile : RT @antoniospadaro: La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli. Nel lasciare il Policlinico, Papa Fra… - infoitinterno : Il Papa è uscito dall'ospedale, ai giornalisti -

Ilha poi ringraziato i giornalisti per il loro lavoro. "Grazie del vostro lavoro per informare la gente. E' un bel lavoro" ha detto. 1 aprile 2023Poi, parlando con un giornalista suo conoscente, ilha ironicamente commentato: 'Hai visto che macello' . Dopo aver lasciato l'ospedale, Francesco èdall'auto e ha salutato le persone ...Nel lasciare il Policlinico Gemelli,Francesco èdall'auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare ...

Il Papa è uscito dall'ospedale RaiNews

Nessuna rinuncia papale nella settimana santa di Pasqua: Jorge Maria Bergoglio sta meglio e, come annunciato dalla Sala Stampa della Santa Sede, dopo tre giorni di cure intense per la bronchite che lo ...