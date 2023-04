Il Papa dimesso | ho sentito un malessere | non ho avuto paura

(Di sabato 1 aprile 2023) É apparso in buona saluteFrancesco,dal Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato lo scorso 29 aprile per una bronchite. Fuori dall'ospedale il Pontefice si è fermato a scambiare due ...

Questa mattina il Santo Padre ha lasciato l'ospedale Gemelli per rientrare in Vaticano: 'Come sto Sono ancora vivo', ha dichiarato. All'uscita ilsi è fermato a parlare con una coppia di genitori che ha perso la figlia la scorsa notte, abbracciandoli e pregando con loroÉ apparso in buona saluteFrancesco,dal Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato lo scorso 29 aprile per una bronchite. Fuori dall'ospedale il Pontefice si è fermato a scambiare due parole con i giornalisti ......in carcere IL CONFORTO DEL SANTO PADRE Fotogallery - L'abbraccio dela una coppia che ha perso la figlia il pontefice celebrerà la domenica delle palme Fotogallery -Francescodal ...

Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. 'La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco e' stato dimesso dal Policlinico Universitario A.Geme ...ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa di una bronchite infettiva. Prima di lasciare il Policlinico, il Pon ...