Il neonato battezzato dal Papa al Gemelli era stato soccorso poco prima dalla Polizia

Roma – Michelangelo, il neonato battezzato da Papa Francesco al Policlinico Gemelli (leggi qui), poco prima era stato soccorso dalla Polizia di stato. Nel pomeriggio del 30 marzo, infatti, due poliziotte dell'Ufficio Prevenzione Generale e soccorso Pubblico della Questura di Roma, durante un servizio di prossimità, nel transitare con l'autovettura di servizio in via Palmiro Togliatti, hanno sentito suonare ripetutamente un clacson. Pochi istanti dopo sono state raggiunte da un'auto, a bordo della quale vi era una donna in lacrime e in stato di forte agitazione, con un neonato privo di sensi in braccio, che si stava recando al Pronto ...

