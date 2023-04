Il mondo dell’economia promuove il governo: al Forum Ambrosetti oltre il 70% di giudizi positivi (Di sabato 1 aprile 2023) oltre il 70% dei partecipanti al Forum Ambrosetti di Cernobbio esprime parere positivo sull’operato del governo. Il dato emerge dal televoto richiesto ai rappresentanti della “business community” riuniti nella due giorni su “Lo scenario dell’economia e della finanza”, giunta alla 34esima edizione. Il 71,5% dei partecipanti al Forum Ambrosetti giudica “positivamente” il governo Dal sondaggio, oltre alla promozione del governo su quanto messo in campo fin qui, emerge anche il dato di una forte aspettativa su ciò che potrà fare. Il 52,4% dei partecipanti al voto, infatti, giudica “positivamente” l’operato dell’esecutivo, rilevando che “potrebbe fare di più”. Il 19,1% poi si esprime “molto positivamente” e ritiene che “si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023)il 70% dei partecipanti aldi Cernobbio esprime parere positivo sull’operato del. Il dato emerge dal televoto richiesto ai rappresentanti della “business community” riuniti nella due giorni su “Lo scenarioe della finanza”, giunta alla 34esima edizione. Il 71,5% dei partecipanti algiudica “positivamente” ilDal sondaggio,alla promozione delsu quanto messo in campo fin qui, emerge anche il dato di una forte aspettativa su ciò che potrà fare. Il 52,4% dei partecipanti al voto, infatti, giudica “positivamente” l’operato dell’esecutivo, rilevando che “potrebbe fare di più”. Il 19,1% poi si esprime “molto positivamente” e ritiene che “si ...

