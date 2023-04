Il Manchester City perderà diversi giocatori chiave della prima squadra quest’estate | rapporto

(Di sabato 1 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il, con Bernardo Silva, Ilkay Gundogan e Aymeric Laporte che vogliono tutti fuori dall’Etihad nella finestra di mercato. Silva ha già espresso il desiderio di lasciare ilnelle finestre precedenti, ma il 2023 sembra destinato a essere quando il 28enne finalmente realizzerà il suo desiderio e non sarà a corto di corteggiatori. Infatti, Releva stanno segnalando che il PSG ha posizionato Silva in cima alla loro lista, mentre Sport ha rivelato che il Barcellona conserva ancora un interesse per il centrocampista portoghese, non essendo stato in grado di assicurarlo nelle due ...

La finestra di mercato estiva si sta avvicinando rapidamente e ilprepara i prossimi colpi. È improbabile che sarà così movimentata come l'anno scorso, quando quattro giocatori fondamentali, Fernandinho, Raheem Sterling, Gabriel Jesus e Aleks ...Commenta per primo Sono passati due anni e mezzo da quando Pep Guardiola , allenatore del, elogiava con toni entusiastici Houssem Aouar dopo aver perso 3 - 1 un quarto di finale di Champions in gara secca contro l'Olympique Lione. 'Tutti parlano di Ndombélé, ma Aouar sente ...Il comunicato L'annuncio del rinnovo lo ha dato la casa dello Swoosh con un comunicato e la nuova campagna con protagonista il centravanti del(in dubbio per infortunio per la gara ...

Manchester City-Liverpool, Premier League: formazioni, pronostici Il Veggente

Che noia la pausa per le Nazionali, per fortuna si ricomincia con Manchester City-Liverpool. Si brinda ancora al Napoli, mentre "alla frontiera del pallone" si preferisce ancora Shakira ...All’Etihad Stadium il Manchester City di Pep Guardiola accoglierà il Liverpool di Jurgen Klopp. La gara che si giocherà tra qualche ora si prospetta avvincente e caldissima, la posta in gioco è alta ...