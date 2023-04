Il liquore Cointreau cambia veste

(Di sabato 1 aprile 2023) Il celebre triple sec a base di arance compie 170 anni. Per omaggiarlo la Maison gli hato“cucendogli” addosso un nuovo abito su misura. Nuova etichetta, stesso contenuto, ricette da replicare. Come quella del Margarita, il preferito di Alfred

Allo stesso modo, potete creare una macedonia di sole fragole in versione alcolica , sostituendo o aggiungendo al succo di agrumi del marsala o del, come il, oppure dei vino rosso ...... 230 g di farina, 2 uova, 150 g ricotta, 70 g zucchero, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 1 cucchiainoo altrodolce, la buccia grattugiata di un arancia non ...Il gruppo parigino del cognac Remy Martin e Louis XIII e del, ha dichiarato che le vendite di ottobre - dicembre sono scese a 437,6 milioni di euro dai 440,5 milioni di euro dello ...

Cointreau l’Unique cambia veste Agenfood

In una scenografica ex fabbrica di cristalli, nascosta in un dedalo di cortili in Bovisa, dal 2015 lo Spirit de Milan è uno spazio votato alla musica dal vivo, allo swing e alla cucina milanese. Al su ...In una scenografica ex fabbrica di cristalli, nascosta in un dedalo di cortili in Bovisa, dal 2015 lo Spirit de Milan è uno spazio votato alla musica dal vivo, allo swing e alla cucina milanese. Al su ...