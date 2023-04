Il gruppo di minoranza di Limatola incontra Rubano: “Pronto ad ascoltare le nostre ragioni” (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – “In carica da pochi mesi ma l’impronta data è da politico navigato”. Queste le parole di Massimiliano Marotta, responsabile provinciale di Forza Italia del settore minori, anziani, tossicodipendenza, volontariato, disabili, contrasto alla povertà e politiche del lavoro, dedicate a Francesco Maria Rubano. “Ogni giorno che passa comprendo che la scelta di aderire al suo progetto è stata quella migliore. Rubano, in poco tempo, ha dimostrato di essere ciò che aveva promesso e cioè un baluardo per il Sannio. Un difensore della sua terra, oltre che una presenza costante sul territorio per la risoluzione dei problemi. C’era quando si è parlato del problema del tratto di strada comunicante tra Sant’Agata e Durazzano, la questione del Pronto Soccorso del San Pio con le ambulanze bloccate, l’Alta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – “In carica da pochi mesi ma l’impronta data è da politico navigato”. Queste le parole di Massimiliano Marotta, responsabile provinciale di Forza Italia del settore minori, anziani, tossicodipendenza, volontariato, disabili, contrasto alla povertà e politiche del lavoro, dedicate a Francesco Maria. “Ogni giorno che passa comprendo che la scelta di aderire al suo progetto è stata quella migliore., in poco tempo, ha dimostrato di essere ciò che aveva promesso e cioè un baluardo per il Sannio. Un difensore della sua terra, oltre che una presenza costante sul territorio per la risoluzione dei problemi. C’era quando si è parlato del problema del tratto di strada comunicante tra Sant’Agata e Durazzano, la questione delSoccorso del San Pio con le ambulanze bloccate, l’Alta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notanuggetz : RT @isthisbicuIture: ci saranno bi che faranno [x cosa negativa] perché sono ESSERI UMANI e non esiste UN SINGOLO gruppo o comunità dove no… - scarlettnwanda : RT @isthisbicuIture: ci saranno bi che faranno [x cosa negativa] perché sono ESSERI UMANI e non esiste UN SINGOLO gruppo o comunità dove no… - Piscesxenergy : RT @isthisbicuIture: ci saranno bi che faranno [x cosa negativa] perché sono ESSERI UMANI e non esiste UN SINGOLO gruppo o comunità dove no… - isthisbicuIture : ci saranno bi che faranno [x cosa negativa] perché sono ESSERI UMANI e non esiste UN SINGOLO gruppo o comunità dove… - ird_italia : ‘‘ IL PARTITO POPOLARE EUROPEO E' DIVENTATO UN PROBLEMA Nonostante il PPE, forza di centro destra, sia il gruppo p… -