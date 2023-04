Il governo tace sul “conflitto d’interessi” in Eni e tira dritto sui finanziamenti alle fonti fossili in barba agli accordi internazionali di Glasgow

(Di sabato 1 aprile 2023) Con la “Dichiarazione di” che ha chiuso la COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, 34 Paesi e le 5 istituzioni finanziarie pubbliche hanno trovato un accordo col quale si impegnano a terminare gli investimenti pubblicinelle energieentro il 2023. Ma la Dichiarazione è su base volontaria e non vincolante, e non tutti hanno adottato le misure più virtuose. Cosa ha deciso l’Italia lo dice la ong ReCommon, specializzata sui colossi del fossil. “Le strategie italiane sono tra le più inadeguate tra quelle adottate fino a questo momento”, spiega parlando di “scappatoie” che avrebbero favorito il “triangolo di finanza privata, industria fossile e finanza pubblica” che, accusa l’organizzazione, ha tradito gli impegni. A rilanciare è il deputato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BracaliM : Il governo tace sul “conflitto d’interessi” in Eni e tira dritto sui finanziamenti alle fonti fossili in barba agli… - OssIrriverente : RT @Filomena_Gallo: Non è possibile che si continui a discriminare i bambini a causa dell’orientamento sessuale dei genitori. Il Parlamento… - LuigiPompeo1 : @BeppeGiulietti @Artventuno @Quirinale @Anpinazionale @CarloVerdelli @maurobiani @PBerizzi @IaconaRiccardo… - Shamone87665062 : RT @claudiodamico72: Il governo fascista ha consegnato, per la seconda volta, il Paese ai tedeschi. Dopo quanto successo a Napoli, #Salvi… - monsieur_dapoz : @Il_Vitruviano Interviene su ciò che non gli compete (l’indirizzo politico-amministrativo del governo e lo stato de… -

... sottolinea spiegando che 'è in corso un confronto con la Commissione europea, alcuni progetti hanno delle criticità e illavora per superarle'. Secondo Meloni i limiti del Pnrr sono legati ...Oggi non ne sento parlare tantissimo, i cittadini si muovono, ma il dibattito politico'. L'assessore ha evidenziato come l'Emilia - Romagn a sia stata definita da questocome il sistema ...'ilnon ha individuato ancora la strategia: chiudere la trasferta agli olandesi potrebbe ... E Roma. L'eco delle polemiche per la devastazione dei tedeschi a Napoli risuona ancora nelle ...

Il governo tace sul “conflitto d’interessi” in Eni e tira dritto sui finanziamenti alle… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Di fronte allo stallo della trattativa tra Meta-Siae, il Ministero della Cultura in prima linea per far sì che riallaccino il dialogo: la sottosegretaria, Lucia Borgonzoni, convoca le parti per gioved ...