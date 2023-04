Il Genoa continua a stupire: i segreti della sua grande cavalcata (Di sabato 1 aprile 2023) I numeri del Grifone di mister Gilardino sono impressionanti: 11 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta in 16 partite, 24 gol fatti e solo 6 subiti, balzo in classifica dal quinto al secondo posto a -3 dalla capolista Frosinone Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) I numeri del Grifone di mister Gilardino sono impressionanti: 11 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta in 16 partite, 24 gol fatti e solo 6 subiti, balzo in classifica dal quinto al secondo posto a -3 dalla capolista Frosinone

