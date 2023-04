Il Garante della Privacy ha già fatto un passo indietro su ChatGpt? No, è un «pesce d’aprile» (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di ieri, 31 marzo, il Garante della Privacy ha ufficializzato una decisione di cui si sta dibattendo molto, negli ultimi giorni: quella di bloccare ChatGpt, l’applicazione di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane. Tra le motivazioni addotte, e sottolineate dal Garante, c’è quella di ridurre il rischio che il web venga «inondato di fake news». Ma a distanza di sole 24 ore, sembra già che che il proposito sia stato difficile da mantenere: una bufala ha infatti iniziato a circolare sui social, e riguarda proprio la vicenda in questione. Intelligenza artificiale e Privacy: Garante riabilita ChatGpt dopo chiarimento: questo il titolo di un presunto documento ufficiale che ha iniziato a ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di ieri, 31 marzo, ilha ufficializzato una decisione di cui si sta dibattendo molto, negli ultimi giorni: quella di bloccare, l’applicazione di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane. Tra le motivazioni addotte, e sottolineate dal, c’è quella di ridurre il rischio che il web venga «inondato di fake news». Ma a distanza di sole 24 ore, sembra già che che il proposito sia stato difficile da mantenere: una bufala ha infatti iniziato a circolare sui social, e riguarda proprio la vicenda in questione. Intelligenza artificiale eriabilitadopo chiarimento: questo il titolo di un presunto documento ufficiale che ha iniziato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloFoa : Di solito le authority arrivano con anni di ritardo, in questo caso il #Garante della privacy si muove con straordi… - tuskatore : Tra quel vecchio di merda del garante della privacy che a 78 anni invece di farsi cambiare il pannolone sta a blocc… - GaetanoNotara : RT @il_pat: Allora, il garante della privacy non è capace di toglierci dalle palle le migliaia di pubblicità telefoniche giornaliere (ci pe… - strongz : @putino Sul merito il Garante della privacy ha applicato norme su cui tutti noi che lavoriamo con dati sensibili ci… - meltingmax : RT @il_pat: Allora, il garante della privacy non è capace di toglierci dalle palle le migliaia di pubblicità telefoniche giornaliere (ci pe… -