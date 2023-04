Il Garante della Privacy blocca ChatGpt: che errore Primi al mondo contro l'AI: così ci rendiamo ridicoli (Di sabato 1 aprile 2023) L’Authority per la Privacy colpisce ancora e lo fa nel modo peggiore possibile bloccando la ChatGpt, l’Intelligenza Artificiale di cui parla tutto il mondo. Lo fa con motivi risibili e cioè con la solita favoletta della protezione dei dati dell’utente. L’Autority è quell’Ente più o meno inutile che ci impedisce da decenni di navigare tranquillamente on-line chiedendoci ad ogni piè sospinto di accettare norme sui cookie, restrizioni e codicilli. Un vero flagello informatico nato sulla carta –come al solito- con le migliori intenzioni e cioè proteggere i dati degli utenti e poi trasformatosi nell’esatto suo opposto e cioè uno strumento di intralcio e tortura telematica che impedisce appunto di navigare. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 1 aprile 2023) L’Authority per lacolpisce ancora e lo fa nel modo peggiore possibilendo la, l’Intelligenza Artificiale di cui parla tutto il. Lo fa con motivi risibili e cioè con la solita favolettaprotezione dei dati dell’utente. L’Autority è quell’Ente più o meno inutile che ci impedisce da decenni di navigare tranquillamente on-line chiedendoci ad ogni piè sospinto di accettare norme sui cookie, restrizioni e codicilli. Un vero flagello informatico nato sulla carta –come al solito- con le migliori intenzioni e cioè proteggere i dati degli utenti e poi trasformatosi nell’esatto suo opposto e cioè uno strumento di intralcio e tortura telematica che impedisce appunto di navigare. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloFoa : Di solito le authority arrivano con anni di ritardo, in questo caso il #Garante della privacy si muove con straordi… - peppobbove : RT @SteelyClaudio: Seguo il tema su #ChatGPT e come al solito laggente non ha capito il problema. Per la cronaca per me il Garante della pr… - Monaco_Leonardo : La Gdpr e la privacy sono da custodire e proteggere gelosamente, ma la scure del @GPDP_IT Garante privacy su… - TinaOnBoard : RT @MrESTINZIONE: #ChatGPT Garante della privacy: - pcexpander : Il Garante della Privacy blocca ChatGPT in Italia -