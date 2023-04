Il Garante blocca ChatGpt Primi al mondo | così ci rendiamo di nuovo ridicoli

(Di sabato 1 aprile 2023) L’Authority per la Privacy colpisce ancora e lo fa nel modo peggiore possibilendo la, l’Intelligenza Artificiale di cui parla tutto il. Lo fa con motivi risibili e cioè con la solita favoletta della protezione dei dati dell’utente. L’Autority è quell’Ente più o meno inutile che ci impedisce da decenni di navigare tranquillamente on-line chiedendoci ad ogni piè sospinto di accettare norme sui cookie, restrizioni e codicilli. Un vero flagello informatico nato sulla carta –come al solito- con le migliori intenzioni e cioè proteggere i dati degli utenti e poi trasformatosi nell’esatto suo opposto e cioè uno strumento di intralcio e tortura telematica che impedisce appunto di navigare. Segui su affaritaliani.it

