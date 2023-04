Il figlio di due donne iscritto all'anagrafe: "Una sfida al divieto del governo" (Di sabato 1 aprile 2023) Dal 14 marzo il governo Meloni ha deciso di bloccare l'iscrizione nei registri degli uffici dell'anagrafe italiani dei figli di coppie omosessuali. Non sono mancate le polemiche. E c'è chi ha scelto di contravvenire a questa... Leggi su europa.today (Di sabato 1 aprile 2023) Dal 14 marzo ilMeloni ha deciso di bloccare l'iscrizione nei registri degli uffici dell'italiani dei figli di coppie omosessuali. Non sono mancate le polemiche. E c'è chi ha scelto di contravvenire a questa...

