Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Il CEO di Mazda crede ancora nel diesel, ecco perchè non sparirà facilmente - -

2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Economia e MercatoArticolo Masahiro Moro diventerà il nuovodi0 17 Marzo 2023Poi ci siamo messi al volante di un'auto del tutto diversa, laCX - 60, ovvero l'ennesima ... Per quanto riguarda le Autonotizie, Jean - Philippe Imparato, ildell'Alfa Romeo, ci racconta ...Masahiro Moro, 62 anni, è inMotor Corporation dal 1983, dal 2016 al 2021 è stato Presidente ediNorth American Operation , mentre attualmente è Direttore e Senior Managing Executive ...

Masahiro Moro diventerà il nuovo CEO di Mazda HDmotori

Tim Clark has been appointed CEO and president of Hitachi Astemo Americas Inc. in ... and also had executive positions at Nissan North America and with Mazda in Japan. Fluent in Japanese, he holds a ...Per Mazda non tutte le strade portano all’elettrico. La Casa di Hiroshima continua a rimanere fedele al suo approccio multi-tecnologico, secondo cui nella fase di transizione verso ...