IL CANTANTE MASCHERATO | MILLY CARLUCCI E GLI ARTIGLI CONTRO FANGO E FAKE NEWS

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 1 aprile 2023)è nuovamente sotto assedio ma stoicamente tira fuori il proverbiale sorriso e sfodera gliche in tanti anni le hanno permesso di arrivare dov’è, saldamente nella prima serata di Rai1. E stasera, nel mare di, virgolettati compresi, eche ad ogni suo programma spuntano fuori, conduce la nuova puntata de “Il”, in prima serata su Rai1. IL: LE MASCHERE IN GARA Sabato 1 aprile su Rai torna infatti lo show che trasforma il pubblico in investigatori. Al fianco di, cinque investigatori d’eccezione: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Al momento, ...