Il Cantante Mascherato chiude? La rabbia di Milly Carlucci, cosa succederà (Di sabato 1 aprile 2023) Caos sul web per Il Cantante Mascherato. Negli ultimi giorni, visto l'imminente arrivo dei nuovi vertici Rai a maggio, si è parlato di come potrebbe cambiare il palinsesto nei prossimi mesi. Tra i programmi che sembrano funzionare meno sull'emittente televisiva c'è purtroppo Il Cantante Mascherato. Nonostante l'impegno di Milly Carlucci, infatti, il programma di Rai1 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

