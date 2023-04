Il cantante mascherato: anticipazioni della puntata dell'1 aprile, stasera su Rai1 (Di sabato 1 aprile 2023) Torna stasera su Rai1, alle 21:25, Il cantante mascherato, terza puntata del game show condotto da Milly Carlucci: anticipazioni, maschere e giuria Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, torna stasera 1 aprile su Rai1 alle 21:25. Il programma vede gareggiare personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo, le maschere rimaste in gara e la giuria. Al fianco di Milly Carlucci, in questa nuova edizione, cinque giudici d'eccezione: ai veterani della trasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Insieme a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 aprile 2023) Tornasu, alle 21:25, Il, terzadel game show condotto da Milly Carlucci:, maschere e giuria Il, condotto da Milly Carlucci, tornasualle 21:25. Il programma vede gareggiare personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere. Ecco ledi quello che vedremo, le maschere rimaste in gara e la giuria. Al fianco di Milly Carlucci, in questa nuova edizione, cinque giudici d'eccezione: ai veteranitrasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Insieme a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV_Italiana : #IlCantanteMascherato torna stasera con Gabriel Garko e La Signora Coriandoli. E non solo... - UnDueTreBlog : Il cantante mascherato – Terza puntata di sabato 1 aprile 2023 – Ospiti Nathalie Guetta, la Signora Coriandoli ... - accountparodia : Del Piero + Gaich insieme all’Allianz. Consiglio di vedere il cantante mascherato di Milly Carlucci. - infoitcultura : Il cantante mascherato come Ballando? Risposta della Carlucci: “Format diversi” - zazoomblog : Il cantante mascherato come Ballando? Risposta della Carlucci: “Format diversi” - #cantante #mascherato #Ballando?… -