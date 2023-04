Il Cantante Mascherato 2023 eliminati terza puntata, chi è uscito il 1 aprile 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Il Cantante Mascherato 2023 eliminati terza puntata terza serata con lo spettacolo e la competizione de “Il Cantante Mascherato 4”. Milly Carlucci e il suo team di investigatori riaprono le indagini per scoprire nuovi vip nascosti dietro le scintillanti maschere del programma di Rai 1. La gara prosegue con altre dieci maschere. Anche questa sera potrebbe arrivare una doppia eliminazione. A giudicare le prove, nel tentativo di indovinare il protagonista dietro la maschera, ci sono Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Ospiti Gabriel Garko, la Signora Coriandoli e Gabriel Garko, i maggiori indiziati come identità del Criceto, Porcellino o dello Squalo. A ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 1 aprile 2023) Ilserata con lo spettacolo e la competizione de “Il4”. Milly Carlucci e il suo team di investigatori riaprono le indagini per scoprire nuovi vip nascosti dietro le scintillanti maschere del programma di Rai 1. La gara prosegue con altre dieci maschere. Anche questa sera potrebbe arrivare una doppia eliminazione. A giudicare le prove, nel tentativo di indovinare il protagonista dietro la maschera, ci sono Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Ospiti Gabriel Garko, la Signora Coriandoli e Gabriel Garko, i maggiori indiziati come identità del Criceto, Porcellino o dello Squalo. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : ?? Subito dopo il Cantante Mascherato, torna @N_DeGirolamo con #CiaoMaschio e i suoi 4 ospiti: #FabioEsposito… - aMika_LT : Sul cantante mascherato c'è la signora coriandoli - andreabell96 : Problemi con l'antenna sarà dal vento e nn posso guardare il cantante mascherato ???? - verdiana_v : RT @IlCantanteRai1: ?? Indovina chi si nasconde sotto la maschera di #icmCUORE, metti like alla coppia che pensi sia “ Il Cantante Mascherat… - stillpazza : mia madre che dice ‘il cantante mascherato è un programma per persone con problemi mentali’ guardandomi dritta in f… -