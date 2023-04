Il Barcellona non piace più (Di sabato 1 aprile 2023) Per completare la metamorfosi ci sono voluti dieci anni esatti. Ma alla fine Anakin Skywalker si è trasformato davvero in Darth Vader. Tutto senza che nessuno se ne accorgesse. O senza che nessuno se ne volesse accorgere. Perché sul finire del 2012 il Barcellona non era più un club calcistico, ma un sentimento collettivo, un’entità che si era fatta portatrice di una carica morale. Era la società che aveva “salvato” Messi e lo aveva aiutato a diventare un giocatore dalla classe abbacinante, quella della Masia come scuola di pallone ma soprattutto di vita, quella della maglia senza sponsor, quella dall’autarchia del talento con Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets e Pedro a scrivere letteratura sui campi di tutta Europa. Il dualismo con il Real Madrid di Mourinho aveva assunto una connotazione quasi filosofica. Blancos e blaugrana erano diventati due modi opposti e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 aprile 2023) Per completare la metamorfosi ci sono voluti dieci anni esatti. Ma alla fine Anakin Skywalker si è trasformato davvero in Darth Vader. Tutto senza che nessuno se ne accorgesse. O senza che nessuno se ne volesse accorgere. Perché sul finire del 2012 ilnon era più un club calcistico, ma un sentimento collettivo, un’entità che si era fatta portatrice di una carica morale. Era la società che aveva “salvato” Messi e lo aveva aiutato a diventare un giocatore dalla classe abbacinante, quella della Masia come scuola di pallone ma soprattutto di vita, quella della maglia senza sponsor, quella dall’autarchia del talento con Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets e Pedro a scrivere letteratura sui campi di tutta Europa. Il dualismo con il Real Madrid di Mourinho aveva assunto una connotazione quasi filosofica. Blancos e blaugrana erano diventati due modi opposti e ...

