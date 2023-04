Il 6 aprile a Roma il convegno “Pensare l’immaginario italiano”. Giubilei: serve un coordinamento di idee (Di sabato 1 aprile 2023) Giovedì 6 aprile a Roma una giornata di incontri e riflessioni sul tema “Pensare l’immaginario italiano, Stati generali della cultura“. “Abbiamo pensato fosse utile creare un coordinamento tra il mondo culturale e politico invitando anche gli amministratori locali”, spiega Francesco Giubilei di Nazione Futura che è tra gli organizzatori dell’evento insieme a Alessandro Amorese, capogruppo FdI alla commissione Cultura e Emanuele Merlino. Saranno proprio gli amministratori locali ad aprire la serie di dibattiti, cui parteciperanno tra gli altri Alessandro Giuli, Marcello Veneziani, Alessandro Campi, Giuseppe Parlato, Giampaolo Rossi, Pietrangelo Buttafuoco, Pietro Senaldi e Stefano Zecchi. Nel primo pomeriggio, alle 15, è in agenda anche l’intervento del ministro della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) Giovedì 6una giornata di incontri e riflessioni sul tema “, Stati generali della cultura“. “Abbiamo pensato fosse utile creare untra il mondo culturale e politico invitando anche gli amministratori locali”, spiega Francescodi Nazione Futura che è tra gli organizzatori dell’evento insieme a Alessandro Amorese, capogruppo FdI alla commissione Cultura e Emanuele Merlino. Saranno proprio gli amministratori locali ad aprire la serie di dibattiti, cui parteciperanno tra gli altri Alessandro Giuli, Marcello Veneziani, Alessandro Campi, Giuseppe Parlato, Giampaolo Rossi, Pietrangelo Buttafuoco, Pietro Senaldi e Stefano Zecchi. Nel primo pomeriggio, alle 15, è in agenda anche l’intervento del ministro della ...

