I tatuaggi? «Me li ha disegnati tutti mio marito l’architetto Italo Rota | ndr Qui sull’avambraccio ho il classico dei marinai | l’àncora | la croce e la scritta “Amor”

(Di sabato 1 aprile 2023) . Questo è il simbolo del Bauhaus con le nostre iniziali, ricordo di un anniversario. Qua la torre di Tatlin; Ugo, il mio cane preferito, morto anni fa, e il gatto che mi aveva regalato Luca Ronconi: aveva un super pedigree ma era “storto”, l’abbiamo chiamato Gehry. Infine il “sirenetto”, l’autoritratto dicon la sua gatta: il medico che mi ha vaccinata mi ha guardato come una pazza» ride, Margherita Palli, reduce dalle soddisfazioni del Romeo e Giulietta di Mario Martone al Piccolo Teatro di Milano e in attesa della ripresa – dal 3 maggio – dell’Andrea Chénier alla Scala. Leggi anche › Lucrezia Guidone: «Ho i piedi poggiati con forza sulle… nuvole» “Parigi? Detestabile” Margherita Palli al Piccolo Teatro (foto Masiar Pasquali). Nel ...

