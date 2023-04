I Santi di Domenica 2 Aprile 2023

(Di sabato 1 aprile 2023)DELLE PALME – Solennità Con ladelle Palme o più propriamentedella Passione del Signore, inizia la solenne annuale celebrazione della Settimana Santa, nella quale vengono ricordati e celebrati gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, con i tormenti interiori, le sofferenze fisiche, i processi ingiusti, la salita al Calvario, la crocifissione, morte e sepoltura e infine la sua Risurrezione….www.ebeati.it/dettaglio/20254 San FRANCESCO DA PAOLA Eremita e fondatore – Memoria FacoltativaPaola, Cosenza, 27 marzo 1416 – Plessis-les-Tours, Francia, 21507La sua vita fu avvolta in un’aura di soprannaturale dalla nascita alla morte. Nacque a Paola (Cosenza) nel 1416 da genitori in età avanzata devoti di san Francesco, che proprio all’intercessione del santo ...

Tre eventi culturali nell'imminenza della Pasqua nella concattedrale dei Santi Gervasio e Protasio a Città della Pieve. 'La Concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio di ...

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma ed è rientrato in Vaticano. Bergoglio era ricoverato da mercoledì scorso, 29 marzo, a causa di una bronchite su base infettiva. In mattin ...Papa Francesco è stato dimesso in mattinata dal policlinico Gemelli di Roma, dove era in cura per una bronchite infettiva. "Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura", ha detto il Pontefice ...